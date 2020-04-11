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İzmir'de sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

İzmir'de İçişleri Bakanlığınca Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim oldu.

11.04.2020 03:14 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:16

İzmir 'de İçişleri Bakanlığınca Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim oldu. Kentte ana arterler ile mahalle ve sokaklarda araç ile yaya trafiğinin olmadığı görüldü. Sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmadığını denetlemek için ekipler yaya ve araçlarla devriye gezdi.

İzmir’de sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, İzmir, Güncel
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