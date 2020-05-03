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İzmir'de sokak hayvanları için mama seferberliği

İzmir'de sokak hayvanları için mama seferberliğiİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Valilik, İlçe Tarım Müdürlüğü, Belediye görevlileri, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve gönüllülerin de desteği ile ilçenin hemen her noktasında sokak hayvanları için mama dağıtımı gerçekleştirdi.

03.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:06
İzmir'de sokak hayvanları için mama seferberliği
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Valilik, İlçe Tarım Müdürlüğü, Belediye görevlileri, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve gönüllülerin de desteği ile ilçenin hemen her noktasında sokak hayvanları için mama dağıtımı gerçekleştirdi. Şehrin otuz ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 5 ton mama dağıtılacağı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarına İzmir'de mama dağıtımı yapıldı. Bir mama firması tarafından İzmir'e gönderilen 5 ton mama; valilik görevlileri, tarım müdürlüklerine bağlı görevliler, belediye bünyelerindeki görevliler ve HAYTAP başta olmak üzere görevliler tarafından tek tek dağıtıldı. Dağıtımın yapıldığı yerlerde biri de Karşıyaka ilçesi oldu. Sabah erken saatlerde harekete geçen ekipler ve gönüllüler, ilçenin hemen her noktasında giderek sokak hayvanları için mama dağıtımı yaptı. Dağıtımda, Karşıyaka İlçe Tarım Müdürü İsmail Emetli, Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı ve personelli, HAYTAP İzmir İl Temsilcisi Meral Örüç'ün yanı sıra muhtarlar ve gönüllüler de hazır bulundu. Mama dağıtımının, İzmir'in 30 ilçesinde devam edeceği bildirildi.
HAYTAP İzmir İl Temsilcisi Meral Örüç, İzmir'de sokak hayvanları için koordineli bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Örüç, "Sokak hayvanları, yaklaşık bir aydır özellikle esnafların kapalı olması nedeniyle yemek ve su bulmakta zorlandıkları için bizler de bu sürede hep sokaklardayız. Her sokağa çıkma kısıtlamasında hepimiz birbirimizden destek alarak beslemelere devam ediyoruz. İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü, Karşıyaka Belediyesi, HAYTAP ve gönüllüler olarak Karşıyaka'da 60 farklı noktada mama dağıtımı yapıyoruz. Özellikle bu zor günlerde mama bağışlayan üreticilere teşekkür etmek istiyorum" dedi.
'SOKAK HAYVANLARINI OBEZ YAPMAYALIM' UYARISI
Karşıyaka İlçe Tarım Müdürü İsmail Emetli, Karşıyaka'da yürüttükleri çalışmanın örnek olmasının altını çizip, "İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma kısıtlaması kararıyla birlikte Karşıyaka'da hafta sonları sokak hayvanlarının beslenmesiyle ilgili olarak belediye, STK'lar ve gönüllülerle uygulamalar yapıyoruz. Biz de belediyeyle ortak bir çalışma yürütüyoruz ve bu çalışmanın örnek olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı da vatandaşlara önemli bir 'mama' uyarısında bulundu. İnanlı, "Vatandaşlarımızın sokak hayvanlarına karşı duyarlı olduğunu görüyoruz ve mutlu oluyoruz. Ancak gözden kaçırmamamız gereken detaylar da var. Hayvanları insan gibi görmemeliyiz. Uygun olmayan gıda maddeleri verildiği için sokak hayvanlarımız obezite sorunu yaşıyor. Evde artan her yemeği hayvanlarımıza vermeyelim. İyilik yapalım derken çevre anlamında da kirliliğe sebebiyet veriyoruz. Lütfen bu konuya dikkat edelim" diye konuştu. İzmir’de sokak hayvanları için mama seferberliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Karşıyaka, İzmir, Güncel, Haber

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