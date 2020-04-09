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İzmir'de sokak ortasındaki kavgada kan aktı

İzmir'in Buca ilçesinde bir genç, husumetli olduğu iddia edilen genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

09.04.2020 16:07 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:07
İzmir'de sokak ortasındaki kavgada kan aktı
İzmir 'in Buca ilçesinde bir genç, husumetli olduğu iddia edilen genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay gece saat 02.30 sıralarında Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Bünyamin Ö. (20) ile Burak Şahin (20) sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bünyamin Ö., elindeki bıçağı Burak Şahin'e saplayarak olay yerinden uzaklaştı. Kanlar içerisinde yere yığılan genç, ambulansla kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi sabah saatlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Bünyamin Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir, Buca, 3. Sayfa
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