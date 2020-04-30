Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İzmir'de şoke eden görüntü; sahildekilere aldırış etmeden tuvaletini yaptı

İzmir'de şoke eden görüntü; sahildekilere aldırış etmeden tuvaletini yaptıİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, sahilde bulunan onlarca vatandaşa aldırış etmeden tuvaletini yaptı.

30.04.2020 23:48 | Son Güncelleme: 30.04.2020 23:49
İzmir'de şoke eden görüntü; sahildekilere aldırış etmeden tuvaletini yaptı
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, sahilde bulunan onlarca vatandaşa aldırış etmeden tuvaletini yaptı. O anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.
Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı Mahallesi'nde, kimliği öğrenilemeyen bir kişinin yaptığı hareket görenleri şoke etti. Öğlen saatlerinde sahile yakın noktadaki yeşillik salanda bir ağacın yanına yaklaşan kişi, ayakta tuvaletini yaptı. Tuvaletini yaptığı sırada, etrafından geçen vatandaşlara aldırış etmeyen kişi, görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. İzmir’de şoke eden görüntü; sahildekilere aldırış etmeden tuvaletini yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karşıyaka, İzmir, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere’den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran’da piyasaya çıkacak Haberler
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
Ebru Şallı’nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Haberler
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya’da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
New York’ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
ABD Başkanı Trump, Çin’i köşeye sıkıştırdı: Koronavirüsün laboratuvardan çıktığına dair kanıtları gördüm Haberler
ABD Başkanı Trump, Çin'i köşeye sıkıştırdı: Koronavirüsün laboratuvardan çıktığına dair kanıtları gördüm
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Konyaspor’un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haberler
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Haberler››Güncel››İzmir'de şoke eden görüntü; sahildekilere aldırış etmeden tuvaletini yaptı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:09: Tadilat sırasında tavan çökme anı güvenlik kamerasında - Haber 01:04: Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 300 bini geçti. - Haber 01:02: İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs konseri - Haber 01:00: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Haber 00:56: Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 2 bini aştı - Haber 00:54: ABD Başkanı Trump, Çin'i köşeye sıkıştırdı: Koronavirüsün laboratuvardan çıktığına dair kanıtları gördüm - Haber 00:43: Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap korkuttu: Salgın 24 ay daha sürebilir, tedbirlere devam edilmeli - Haber 17:48: Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti - Haber 16:07: Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı - Spor