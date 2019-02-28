İzmir'de Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 6 Gözaltı

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İzmir'de sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezi ve ilçelerde bu sabah düzenlediği operasyonda 6 zanlı yakalandı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürülürken firari iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.