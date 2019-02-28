İzmir'de Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 6 Gözaltı

İzmir
'de sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerinin kent merkezi ve ilçelerde bu sabah düzenlediği operasyonda 6 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürülürken firari iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.
İzmir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA