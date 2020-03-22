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İzmir'de sosyal mesafe için zemin çıkartmaları devrede

İzmir Büyükşehir Belediyesi korona virüs bulaşma riskini azaltmak amacıyla kentlilerin sıraya girdikleri mekanlarda birbirlerine en az 1 metre mesafe bırakmasını sağlayacak zemin çıkartmalarını yerleştirmeye başladı.

22.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:21
İzmir'de sosyal mesafe için zemin çıkartmaları devrede
İzmir Büyükşehir Belediyesi korona virüs bulaşma riskini azaltmak amacıyla kentlilerin sıraya girdikleri mekanlarda birbirlerine en az 1 metre mesafe bırakmasını sağlayacak zemin çıkartmalarını yerleştirmeye başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeyi hatırlatan zemin çıkartmaları hazırladı. Koronavirüs bulaŞşma riskini azaltmak amacıyla insanların birbirlerinden en az 1 metre uzakta durması gerektiğini hatırlatan zemin çıkartmaları, kent genelinde yapıştırılmaya başlandı. Sıraya giren insanlar çıkartmaların üzerinde duracak, bu sayede ön ve arkalarındaki insanlarla aralarında 1 metre mesafe bırakmış olacak. Üzerinde "Sağlığın için mesafeni koru. 1 metre yeterli" yazan zemin çıkartmaları özellikle insanların sıraya girip kuyruk oluşturduğu bankamatik önlerinde, eczane ve market sıralarında koruma önlemlerini artırmayı hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri zemin uygulamasıyla beraber üzerinde, "Sağlığını korumak için alışverişten sonra lütfen hemen eve dön" yazan afişleri de esnafa dağıtmaya başladı.

Farkındalık için önemli

İzmir Büyükşehir Belediyesinin sosyal mesafe noktalarıyla ilgili çalışması esnaf ve yurttaşları da rahatlattı. Eczacı Havva Tekin, "İnsanların dışarıda birbirleriyle arasındaki mesafenin mutlaka 1 metre olması gerekiyor. Biz de eczaneye aynı anda üç-dört kişiden fazla insan almıyoruz. Risk grubundaki insanların dışarı çıkmaması, zorunlu nedenler için çıkanların da sosyal mesafeye özen göstermesi gerekiyor. Bu nedenle Büyükşehir'in bu çalışmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. Forbes Güzelleştirme ve Kalkınma Derneği Başkanı Okan Düzova ise "İnsanların hala 1 metre kuralıyla ilgili farkındalığı yeterli düzeyde değil. Dışarı çıktıklarında birbirlerine çok yakın durduklarını, kuyrukta beklediklerinde mesafeye dikkat etmediklerini görüyoruz. O nedenle bu çıkartmalar oldukça faydalı olacak" diye konuştu. Esnaf Aygün Dökmeciler ise "Maalesef bu işin ciddiyeti hala anlaşılmadı. İnsanların evinde kalmaları gerekiyor ama dışarı çıkıyorlar. Farkındalık adına bilgilendirme afişlerinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Alıp hemen dükkana astım" dedi. - İZMİR
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Kaynak: İHA

Etiketler : İzmir Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, İzmir, Güncel

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