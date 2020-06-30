İZMİR'de 'sosyal mesafesiz' asker uğurlaması

İzmir'de 'sosyal mesafesiz' asker uğurlamasıKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, asker uğurlama törenlerinin İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak yasaklanmasına rağmen, İzmir'de vatandaşlar askere giden yakınlarını uğurlarken, sosyal mesafeyi unuttu.

30.06.2020 22:58 | Son Güncelleme: 30.06.2020 23:37
İzmir'de 'sosyal mesafesiz' asker uğurlaması
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, asker uğurlama törenlerinin İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak yasaklanmasına rağmen, İzmir'de vatandaşlar askere giden yakınlarını uğurlarken, sosyal mesafeyi unuttu.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında, genelge gönderdi. Genelge kapsamında, vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, toplantıların yanı sıra otogarlarda toplu asker uğurlamalarını da geçici olarak durduruldu. Ancak İzmir'de bazı vatandaşlar, askere giden yakınlarını uğurlamak için otogara akın etti. Vatandaşlar, bazı asker adaylarını omuzlarda taşırken, bazıları da havaya atıldı. Vatani görevlerini yerine getirmek isteyen askerler, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'En büyük asker bizim asker' gibi sloganlar ile otobüslere bindirildi. Uğurlama törenine katılanların çoğunun maske kuralına uyduğu gözlenirken, sosyal mesafe kuralı ise hiçe sayıldı. İZMİR’de ’sosyal mesafesiz’ asker uğurlaması

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, İzmir, Güncel, Haber
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