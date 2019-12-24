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İzmir'de soygun dehşeti: 2 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde, bir kuyumcuya giren yüzleri maskeli 1'i kadın 3 soyguncu, iş yerinden yüklü miktarda altın alıp kaçtı.

24.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:16 İzmir'de soygun dehşeti: 2 yaralı
'in ilçesinde, bir kuyumcuya giren yüzleri maskeli 1'i kadın 3 soyguncu, iş yerinden yüklü miktarda altın alıp kaçtı. Soygun sırasında iki kişi yaralanırken, polis her yerde eşgalini belirlediği şahsıları arıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Buca ilçesi Gediz Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Yüzleri maskeli 1'i kadın 3 soyguncu, ellerinde silahlarla 862 sokak üzerindeki kuyumcu dükkanına girdi. Silahını gösteren kuyumcular, saniyeler içerisinde iş yerinden yüklü miktarda altın aldı. Soyguncular, bu sırada içerideki kuyumcu U.A'yı omzundan vurdu. Yan dükkanda silah seslerini duyan F.T.'de dışarıya çıktı. Bu sırada soyguncular, bu kişiyi de ayağından yaralayarak araçla kaçtı. Yaralılar, 112 ekiplerinin ilk müdahalesiyle Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırıldı.

Polis her yerde şahıslar arıyor

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, hemen güvenlik kameralarından soygunu gerçekleştiren şahısların eşgallerini belirledi. Eşgaller doğrultusunda ekipler, soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor. - İZMİR

İzmir, Buca, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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