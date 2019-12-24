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İzmir'de soyguncular 2 kişiyi vurup, 1,5 kilo altınla kaçtı

İzmir'de maskeli ve silahlı saldırganlar soydukları kuyumcuda biri kadın 2 kişiyi yaraladı. Polis, 1,5 kilogram altınla kaçan biri kadın 3 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

24.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:54

İzmir'in ilçesinde, maskeli ve silahlı, 1'i kadın 3 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanında kendilerine direnen iş yeri sahibi Ufuk Atçı'yı tabancayla yaralayıp 1,5 kilo altını alarak kaçtı. Soygun sırasında alışveriş yaptığı yandaki tavukçu dükkanından çıkan Filiz Taş da vurulup, yaralandı.

KENDİLERİNE DİRENEN KUYUMCUYU VURDULAR

Olay, sabah saatlerinde Gediz Mahallesi 682 Sokak'ta meydana geldi. Yüzleri maskeli, 1'i kadın 3 kişi, tabancalarını çekip Ufuk Atçı'ya ait kuyumcu dükkanına girdi. Soyguncular, kendilerine direnen iş yeri sahibi Atçı'ya ateş edip yaraladı. Silah seslerini duyup yandaki tavukçu dükkanından çıkan Filiz Taş da kurşunun hedefi oldu.

1,5 KİLO ALTINLA KAÇTILAR

Soyguncular yaklaşık 1,5 kilo altına alarak kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı.Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, eşgallerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

İzmir'de soyguncular 2 kişiyi vurup, 1,5 kilo altınla kaçtı

Buca, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


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