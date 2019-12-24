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İzmir'de soyguncular 2 kişiyi vurup, 1,5 kilo altınla kaçtı (3)

SOYGUN ANININ GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTIİzmir'in Buca ilçesindeki bir kuyumcuda yaşanan soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

24.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:00 İzmir'de soyguncular 2 kişiyi vurup, 1,5 kilo altınla kaçtı (3)

SOYGUN ANININ GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

'in ilçesindeki bir kuyumcuda yaşanan soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saat 09.47'de dükkana giren, 3'ü de maskeli ve silahlı soyguncular, önce iş yeri sahibine tabanca doğrultuyor. Ellerini havaya kaldıran Ufuk Atça'yı etkisiz hale getiren soygunculardan biri tezgahın arkasına geçiyor ve altınları alıp yanlarında getirdikleri çantaya koymaya başlıyor. Bir süre sonra, Kuyumcu Ufuk Atça soygunculara engel olmak istiyor, ancak bu sırada bir soyguncu tabancasını ateşleyip, Atça'yı yaralıyor. Daha sonra, 3 soyguncu da iş yerinden çıkıp, koşarak kaçıyor.Polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.



İzmir, Buca, Güncel

Kaynak: DHA

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