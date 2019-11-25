Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de sözde derneğe kumar baskını - Haber

İzmir'de sözde derneğe kumar baskını

İzmir'in Bornova ilçesinde, dernek adı altında faaliyet gösteren adrese kumar operasyonu yapıldı.

25.11.2019 12:53 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:59İzmir'de sözde derneğe kumar baskını
'in ilçesinde, dernek adı altında faaliyet gösteren adrese kumar operasyonu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre operasyon, gece saat 01.45 sıralarında Bornova'da ormanlık bir alan içerisinde bulunan ve dernek adı altında faaliyet gösteren bir adrese düzenlendi. Bornova İlçe Komutanlığı, çalışmaları sonucu adreste kumar oynatıldığını tespit etti. Adreste yapılan aramalarda 5 adet farklı cins materyal muhafaza altına alınırken, kumar oynayan 30 şahıs hakkında kumar oynamak ve tütün mamulleri tüketilmesi suçundan idari para cezası işlemi uygulandı.

Öte yandan işletme sahibi M.Z.Ö. isimli şahıs hakkında kumar oynatılması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan MZ.Ö., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - İZMİR

Jandarma, Bornova, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:55 Siirt'te minibüs hırsızlığı kamerada
14:47 Aksaray'da iki hurda araç alev alev yandı
14:41 Haber alınamayan şahıs polisi alarma geçirdi
14:35 Ayvalık'ta 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı
14:35 İntihar etmek isterken omzundan yaralandı
14:14 İYİ Partili Ağıralioğlu: Erken seçim ve ittifak gündemimiz yok
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
11:53 Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
11:32 Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar
10:50 "Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
10:07 Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi
09:59 Şoför kavgayı ayırmayanlara kızdı, otobüsü durdurdu
09:41 Alkollü müşteri barda dehşet saçtı: 2 garson bıçaklandı
25.11.2019 15:03:42