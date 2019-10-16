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İzmir'de STK temsilcilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Sivil Toplum ve Dernekler Birliği Federasyonu, Türkiye'nin güneydoğu sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla imza kampanyası düzenledi.

16.10.2019 13:59İzmir'de STK temsilcilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Sivil Toplum ve Dernekler Birliği Federasyonu, Türkiye'nin güneydoğu sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla imza kampanyası düzenledi.
Federasyon binasında düzenlenen basın toplantısında Genel Başkan Sacit Celayir, kamuoyu oluşturmak amacıyla BM, ABD, Rusya ve AB ülkelerine de Suriye hakkında hazırladıkları raporu ileteceklerini belirtti.
Harekata destek amacıyla siyasi, ideolojik hiçbir ayrım gözetmeksizin bir araya geldiklerini belirten Celayir, bildiriyi ve toplanan imzaları TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı'na ileteceklerini aktardı.
Harekat aleyhine kara propaganda yürütenlerin terörün asıl destekçileri olduğunu ifade eden Celayir, Türkiye'nin sınırlarını korumak ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için uluslararası anlaşmalardan doğan hakkını kullanarak Barış Pınarı Harekatı'nı yaptığını dile getirdi.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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