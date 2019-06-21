21.06.2019 01:16
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İzmir'de su kanalı açmak için yapılan kazıda ceset bulundu

İzmir

İzmir'in Kınık ilçesinde sulama kanalı açmak için yapılan kazı sırasında cesede rastlandı.

İzmir'in Kınık ilçesinde sulama kanalı açmak için yapılan kazı sırasında cesede rastlandı.
Alınan bilgiye göre, Dündarlı Mahallesi sazlık alan mevkisinde özel bir firmaya ait kepçe ile sulama kanalı açmak için kazı çalışması yapıldığı sırada topraktan ayakkabı ve giysiler ortaya çıktı. Bunun üzerine kepçe operatörü durumu jandarmaya bildirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrolünde yapılan kazı çalışmasında çürümüş ceset bulundu.
Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazı çalışması sırasında çıkan elbiselerin erkek kıyafeti olması üzerine, jandarma cesedin kimliğini tespit etmek için eski kayıp başvurularını incelemeye aldı.
Kaynak: AA
Kınık, İzmir, Güncel

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