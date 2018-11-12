12 Kasım 2018, 10:02
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İzmir'de Su Kesintisi

İzmir

Bornova ve Buca ilçelerinde 14 Kasım'da 10 saat su kesintisi yapılacağı bildirildi.

Bornova ve Buca ilçelerinde 14 Kasım'da 10 saat su kesintisi yapılacağı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Buca'da 677 Sokak ile 677/1 Sokak kavşağında çelik boru hattı üzerinde meydana gelen arızanın tamirinin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Bu nedenle 14 Kasım saat 20.00 ila 15 Kasım saat 06.00 arasında Buca'nın Çamlıkule, Yenigün, Çamlıpınar, Yeşilbağlar, Göksu, Mustafa Kemal, İnönü, Gaziler, Adatepe, Atatürk, Kuruçeşme, Buca Koop, Yıldız, Zafer, 29 Ekim, Kozağaç, Fırat, İnkilap, Seyhan, Çaldıran, Hürriyet, Yiğitler, Efeler, Dumlupınar, Yıldızlar mahalleleri ile Bornova Gökdere Köyü'nde su kesintisi uygulanacağı belirtildi. Bornova,İzmir,Buca
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:02