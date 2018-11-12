İzmir'de Su Kesintisi

Bornova
ve Buca
ilçelerinde 14 Kasım'da 10 saat su kesintisi yapılacağı bildirildi. İzmir
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Buca'da 677 Sokak ile 677/1 Sokak kavşağında çelik boru hattı üzerinde meydana gelen arızanın tamirinin gerçekleştirileceği kaydedildi.
Bu nedenle 14 Kasım saat 20.00 ila 15 Kasım saat 06.00 arasında Buca'nın Çamlıkule, Yenigün, Çamlıpınar, Yeşilbağlar, Göksu
, Mustafa Kemal, İnönü, Gaziler, Adatepe
, Atatürk
, Kuruçeşme
, Buca Koop, Yıldız, Zafer, 29 Ekim
, Kozağaç, Fırat, İnkilap, Seyhan
, Çaldıran
, Hürriyet
, Yiğitler, Efeler
, Dumlupınar
, Yıldızlar mahalleleri ile Bornova Gökdere
Köyü'nde su kesintisi uygulanacağı belirtildi.
Bornova,İzmir,Buca
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:02