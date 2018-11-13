İzmir'de Su Kesintisi

13 Kasım 2018 Salı 15:56



13 Kasım 2018 Salı 15:56

İzmir'in Aliağa ve Torbalı ilçelerinde su kesintisine gidileceği bildirildi.İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen Torbalı Ayrancılar Mahallesi içme suyu şebeke ve iletim hattı yapım çalışmaları kapsamında yeni içme suyu isale hattının ana depoya bağlanabilmesi için 15 Kasım Perşembe günü 22.00 ile 16 Kasım Cuma 08.00 saatleri arasında Ayrancılar Mahallesi'nin tamamına su verilemeyeceği belirtildi.Aliağa'da Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle depo ve terfi istasyonu iletim hattında deplase işlemi yapılacağından 15 Kasım Perşembe günü 09.00-21.00 saatlerinde Yeni Mahalle Örnekkent mevkisine su verilemeyeceği kaydedildi.