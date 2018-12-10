İzmir'de Su Kesintisi

Buca
ilçesinde, su hattında meydana gelen arızanın tamiri aracılığıyla bazı bölgelerde 16 saat su kesintisi yapılacağı bildirildi.
İZSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Akıncılar
, Göksu
, Yeşilbağlar, Yenigün, Fırat, İnkılap, Seyhan
, Hürriyet
ve Çaldıran
mahallelerine su dağıtımı sağlayan hata arıza meydana geldiği belirtildi.
Yaşanan arızanın giderilmesi amacıyla çalışma yürütüleceği aktarılan açıklamada, bu nedenle 12 Aralık Çarşamba
günü saat 12.00'den 13 Aralık Perşembe günü saat 04.00'e kadar söz konusu bölgeye su verilemeyeceği kaydedildi.
İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi,Buca
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:21