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İzmir'de su kesintisi

İzmir'in Karabağlar ve Balçova ilçelerinde 15 saat süreyle su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

16.10.2019 09:04İzmir'de su kesintisi
İzmir'in Karabağlar ve Balçova ilçelerinde 15 saat süreyle su kesintisi uygulanacağı bildirildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karabağlar ilçesine su aktaran P-38 pompa istasyonundaki ekonomik ömrünü tamamlamış kolektörler değiştirilecek.
Çalışma nedeniyle Balçova Çetin Emeç Mahallesi'ne 17 Ekim Perşembe günü saat 12.00'den 18 Ekim Cuma günü saat 03.00'e kadar su verilmeyecek.
Karabağlar'da da aynı saatlerde su kesintisine gidileceği belirtilirken, kesintiden etkilenecek mahalleler şöyle:
"Devrim, Günaltay, Kibar, Yurtoğlu, Cennetçeşme, Uzundere, Yüzbaşı Şerafettin, Özgür, Gazi, Ali Fuat Erden, Umut, Barış, Sevgi, Bahriye Üçok, Salih Omurtak, Yaşar Kemal, Limontepe ve Ali Fuat Cebesoy."

Karabağlar, Balçova, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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