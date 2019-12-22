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İzmir'de su kesintisi

İzmir'in Gaziemir, Karabağlar ve Buca ilçelerinde bazı bölgelere 24 Aralık'a kadar su verilemeyecek.

22.12.2019 21:48 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:48 İzmir'de su kesintisi
'in , Karabağlar ve Buca ilçelerinde bazı bölgelere 24 'a kadar su verilemeyecek.
İZSU internet sitesinden yapılan açıklamada, Tahtalı Barajı'nda Görece İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne giden 2200 mm'lik hatta Küner Mahallesi yakınında meydana gelen ve Gaziemir, Karabağlar ile Buca'yı etkileyen arıza nedeniyle 24 Aralık'a kadar su kesintisi yaşanacağı bildirildi.
Onarım çalışmalarının başladığı belirtilen açıklamada, ilk incelemede kesintinin 60 saat süreceğinin öngörüldüğü duyuruldu.

Gaziemir, Aralık, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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