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İzmir'de su tüketimi gün bazında yaklaşık 30 bin metreküp arttı

İzmir'de su tüketimi mart ayının ilk haftasından bu yana günlük ortalama 30 bin metreküp civarında arttı.

26.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:42
İzmir'de su tüketimi gün bazında yaklaşık 30 bin metreküp arttı
İzmir 'de su tüketimi mart ayının ilk haftasından bu yana günlük ortalama 30 bin metreküp civarında arttı.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İZSU Genel Müdürlüğünün kente verdiği su miktarının Mart ayının ilk haftasından bu yana günlük ortalama 30 bin metreküp civarında arttığı belirtildi.
Bu artışın aylık ve yıllık toplamlar göz önüne alındığında ciddi boyutlara ulaşacağını bildiren İZSU yetkilileri, temizlik konusundaki özen ve çabanın özellikle ellerin yıkanması sırasında suyun boşa akıtılmaması konusunda da gösterilmesini istedi.
Yetkililer, kısa vadede İzmir'de su sıkıntısı yaşanmasının beklenmediğini ancak yine de israftan kaçınılmasının önemli olduğunu kaydetti.
İzmir'deki barajlarda geçen sene ve bu yılki aynı döneme göre doluluk oranları ve barajlardaki mevcut suların kaç gün yeteceğine dair veriler şöyle:
Barajlar20192020Gün
Tahtalı87,4363,49576
Balçova8824,81104
Gördes10,5110,58438
Ürkmez10067,161062
Kutlu Aktaş96,4651,44598

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, İzmir, Güncel

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