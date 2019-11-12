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İzmir'de suç örgütü ve uyuşturucu operasyonu

İzmir'de nitelikli yağma ve dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç örgütü ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

12.11.2019 09:45 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:50İzmir'de suç örgütü ve uyuşturucu operasyonu
'de nitelikli yağma ve dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç örgütü ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Yağma ve dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Operasyon kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün üst düzey yöneticisi konumunda olduğu ileri sürülen S.A., C.Ç, V.Ö, S.Ş, M.Ş, S.G, Ö.B. ve B.A.'nın gibi isimlerden bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan İzmir'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan da 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince adreslere eş zamanlı operasyon yapıldığı savcılık tarafından gözaltı kararı verilen isimlerden bir kısmının da baskınlarda gözaltına alındığı belirtildi. - İZMİR

Uyuşturucu Ticareti, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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