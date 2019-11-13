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İzmir'de şüpheli ölüm

İZMİR'in Buca ilçesinde, evinde bıçaklanan Tevfik Ö.(43), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

13.11.2019 21:17 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:17İzmir'de şüpheli ölüm

İZMİR'in ilçesinde, evinde bıçaklanan Tevfik Ö.(43), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan Tevfik Ö.'nün eşi A.Ö. ve oğlu K.Ö. çıkarıldıkları mahkeme tarafında serbest bırakıldı.

Olay, Aydoğdu Mahallesi 1265 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Tevfik Ö.'nün bıçakla yaralandığı yönünde gelen ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan Tevfik Ö., sağlık ekipleri tarafından Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tevfik Ö., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tevfik Ö.'nün eşi A.Ö. ve oğlu K.Ö.'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.Ö. ve A.Ö. Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan K.Ö. ve A.Ö., iddiaya göre ifadelerinde Tevfik Ö.'nün kendini bıçakladığını söyledi. K.Ö. ve annesi A.Ö., mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken ölüme neden olan bıçağın incelendiği öğrenildi.



İzmir, Buca, Güncel

Kaynak: DHA

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