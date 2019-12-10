Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de şüpheli ölüm: Araç içerisinde ölü bulundu - Haberler

İzmir'de şüpheli ölüm: Araç içerisinde ölü bulundu

İzmir'in Menderes ilçesinde bir kişi, otomobilin içerisinde silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu.

10.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:39İzmir'de şüpheli ölüm: Araç içerisinde ölü bulundu
'in ilçesinde bir kişi, otomobilin içerisinde silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu.

Olay, Menderes ilçesi Oğlananası mevkisi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre arazi sahibi M.A., sabah saatlerinde arazisinde 35 PA 603 plakalı aracı görünce durumdan şüphelendi. Aracın yanına giden M.A., araçta kanlar içerisinde bir erkek cesedi olduğunu görünce durumu jandarma ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, bulunan cansız bedenin iki çocuk babası Hüseyin Atalay'a ait olduğunu belirledi. Hüseyin Atalay'ın cenazesinin bulunduğu yer, jandarma tarafından incelendi. Olay yerine gelen savcının da incelemesinin ardından Hüseyin Atalay'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Menderes, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:38 Bolu Valisi Ümit AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
14:32 Malatya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
14:31 Myanmar lideri Suu Kyi Adalet Divanı'nda: Suçlamalar neler? Dava süreci nasıl işleyecek? - Haberler
14:31 BAHANE, KOMA SAHNE'de… - Haberler
14:30 Uçak, "İnsan hakları evrensel değerdir, gasp edilemez" - Haberler
14:07 Kaçak maden ocağında hayatını kaybeden gencin ülkeye kaçak yollardan girdiği ortaya çıktı - Haberler
13:56 Özgecan Aslan'ın ailesinden Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyareti - Haberler
13:49 Çıplak fotoğrafları basına sızan ABD'li vekil: İntihar etmek istedim - Haberler
13:35 Fuhuş çetesinin 'kutu çıkacak' şifresi deşifre oldu! 12 kişi gözaltına alındı - Haberler
13:02 Öldürdüğü eşini kıyma makinesinde parçalayan sanığa verilen ceza istinafa taşındı - Haberler
10.12.2019 14:41:51