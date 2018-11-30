İzmir'de Suriyelilere Yönelik İstihdam Paneli

30 Kasım 2018 Cuma 15:40



30 Kasım 2018 Cuma 15:40

Mülteci Destek Derneği (MUDEM) tarafından İzmir'deki Suriyeliler'e yönelik "Türkiye'de Bulunan Geçici Koruma Altındaki Kişilerin İş Piyasasına Erişimi" konulu panel düzenlendi.Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (ECHO) finansal desteği ve Sağlık Bakanlığı ile BM Nüfus Fonu (UNFPA) ortaklığında hayata geçirilen "Kadın ve Kız Çocukları için Güvenli Alan" projesi kapsamındaki panel, Tepekule Kongre Merkezi'nde yapıldı.Çoğu kadın sığınmacıların katıldığı panelde konuşan MUDEM Proje Koordinatörü Onur Soysal, Türkiye'deki sığınmacı, göçmen ve mültecilere yönelik çalışmalar yaptıklarını, bir insanlık hakkı olarak gördükleri çalışma hakkı konusunda da sığınmacıları bilgilendirmek istediklerini bildirdi.Yardım algısından uzaklaşıp her bireyin iş piyasasına adil şartlarda erişebilmesine imkan açmak istediklerini dile getiren Soysal, sorunların yanı sıra başarı hikayelerini de gündeme getirmek istediklerini kaydetti.İŞKUR Danışmanı Vildan Gökalp ise işbaşı eğitim programı ve çalışma imkanları hakkında bilgi verdi.