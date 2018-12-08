İzmir'de Süt Devrimi

Tarımın her alanında üretimi artırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu desteğiyle süt üreticisinin de kazancı arttı. Tire'deki üreticilerden süt alımı yapan İzmir'in yerel yönetimi, İzmirli çocuklara 6 yılda 55milyon litre süt dağıttı.

Tarımın pek çok alanında üreticiye destek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kooperatiflere, sütün sağlıklı koşullarda depolanması ve nakliyesi için de destek veriyor. 27 tarımsal kalkınma kooperatifi ile imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında, bugüne kadar üreticilere 31 adet soğutma ve nakit tankı dağıtan Büyükşehir Belediyesi, böylece hem sütün ekonomik değerinin korunmasını hem de "soğuk zincir" içerisinde köyden kente daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda ulaştırılmasını sağlıyor.

Aliağa, Bayındır, Bergama, Foça, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde faaliyet gösteren tarımsal kalkınma kooperatiflerine hibe edilen tanklar sayesinde İzmir, Türkiye'de sütün "en sağlıklı koşullarda korunup taşındığı kent" olarak da öne çıkıyor.

Şirketlerin karşısında dimdik duruyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan sabit soğutma tanklarının 3-5-6 ve 8 bin litre kapasitelerinde olduğu, Foça'daki mobil tankın kapasitesinin ise 15 bin litreye çıktığı ve bu destek sayesinde her toplamada 155 bin litre sütün soğuk zincire dahil edildiği bildirildi.

Gerenköy Tarım Hayvancılık ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Yen, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği destekler sayesinde kendi kooperatiflerini kurduklarını hatırlatarak, "Biz çiftçiler için süt demek, hayat demek. Sütte Gerenköy'ün kalkınması, Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu'nun eseridir. İlk başladığımız günlerde günde 2 ton süt çıkarıyorduk. Şimdi ise 10 tona kadar çıktık. Böylece büyük şirketlere karşı kendi ayaklarımızın üstünde dimdik duruyoruz. Sütümüzü değerinde satıyoruz. Paramızı zamanında alıyoruz. Gücümüzü verilen desteklerle birleştirdik ve bir başarıya imza att ık" şeklinde konuştu.

1 litre süt bile ziyan olmuyor

20 yıllık süt üreticisi İbrahim Sürücü ise düşüncelerini şöyle özetledi:

"Kooperatif kurulmadan önce sütümüz çok ucuza gidiyordu ve biz üreticilerin masraflarını bile karşılamıyordu. İlk önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 'Kooperatifleşin, birlik olun' çağrısına uyduk. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi de soğuk hava desteğinde bulundu. Bu sayede hem sütlerin değeri hem de bizim sütten kazandığımız ücret arttı. Ayrıca sütlerimizin bir litresi bile ziyan olmadı. İşimize dört elle sarıldık. Önceden 5 hayvan bakarken şimdi bu sayıyı 20 hayvana çıkardık. Mobil Süt Tankı sayesinde de hem zamandan hem de akaryakıt masrafından kurtulduk."

Süt üreticileri Tire'de zirve yaptı

Geçmiş yıllarda "Okul Sütü" projesiyle ilköğretim çağındaki çocuklara süt dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılından itibaren "Süt Kuzusu" olarak revize ettiği proje sayesinde 55milyon litrelik süt dağıtımı gerçekleştirdi. Tire Süt Kooperatifi işbirliğiyle sürdürülen bu çalışmada sütler, Tire ve çevre köylerdeki yaklaşık 2 bin 500 üreticinin ineklerinden sağıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu 388 ekip, 131 bin çocuğun kapısına her ay 8 litre süt götürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bu desteğiyle hızlı kalkınma sürecine giren Tire'deki süt sektörü, bu alanda Türkiye'nin en güçlü bölgelerinden birini oluşturdu. Ülkenin en b& uuml;yük süt üreticileri, Tire OSB'de üretime başladı. Bölgede kümeleşmenin önü açıldı.