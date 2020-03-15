İzmir'de süt dolu tır devrildi: 1 yaralı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde süt yüklü bir tır, kontrolden çıkarak devrildi.
15.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:14
İzmir 'in Bayraklı ilçesinde süt yüklü bir tır, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Onur Mahallesi'nden Bornova yönüne doğru gitmekte olan 34 ZEZ 20 plakalı A.C. idaresindeki süt yüklü tır, viraja girerken bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekiler hemen 112 ve polis ekiplerine ihbar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sonucunda hafif yaralandığı belirlenen sürücü A.C., Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi kısa süreliğine trafiğe kapanırken, tır kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR
Kaza, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Onur Mahallesi'nden Bornova yönüne doğru gitmekte olan 34 ZEZ 20 plakalı A.C. idaresindeki süt yüklü tır, viraja girerken bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekiler hemen 112 ve polis ekiplerine ihbar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sonucunda hafif yaralandığı belirlenen sürücü A.C., Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi kısa süreliğine trafiğe kapanırken, tır kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR
Kaynak: İHA
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