İzmir'de süt dolu TIR devrildi: 1 yaralı
İzmir'de süt dolu TIR devrildi: 1 yaralı İzmir'in Bayraklı ilçesinde süt yüklü bir TIR, kontrolden çıkarak devrildi.
15.03.2020 19:44 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:45
İzmir 'de süt dolu TIR devrildi: 1 yaralı
İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde süt yüklü bir TIR, kontrolden çıkarak devrildi. TIR sürücüsü A.C, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Onur Mahallesi'nden Bornova yönüne doğru gitmekte olan 34 ZEZ 20 plakalı A.C. idaresindeki süt yüklü TIR, viraja girerken bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekiler hemen 112 ve polis ekiplerine ihbar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sonucunda hafif yaralandığı belirlenen sürücü A.C., Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR'ın devrilmesi nedeniyle yolun bir şeridi kısa süreliğine trafiğe kapanırken, TIR kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde süt yüklü bir TIR, kontrolden çıkarak devrildi. TIR sürücüsü A.C, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Onur Mahallesi'nden Bornova yönüne doğru gitmekte olan 34 ZEZ 20 plakalı A.C. idaresindeki süt yüklü TIR, viraja girerken bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekiler hemen 112 ve polis ekiplerine ihbar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sonucunda hafif yaralandığı belirlenen sürücü A.C., Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR'ın devrilmesi nedeniyle yolun bir şeridi kısa süreliğine trafiğe kapanırken, TIR kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İzmir'de süt dolu TIR devrildi: 1 yaralı
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