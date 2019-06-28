28.06.2019 16:24
Haberler » Güncel » Haber

İzmir'de taklit ürün operasyonu

İzmir

İzmir'de, ünlü markaların logolarının basılı olduğu 5 bin 309 taklit ürün ele geçirildi, 3 kişiye adli işlem yapıldı.

İzmir 'de, ünlü markaların logolarının basılı olduğu 5 bin 309 taklit ürün ele geçirildi, 3 kişiye adli işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bazı spor kulüplerine ait forma ve ünlü markalara ait taklit ürünlerin satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, ünlü markaların logolarını taşıyan 5 bin 261 taklit giyim eşyası ele geçirdi.
Taklit ürünler yediemin deposuna teslim edilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Konak , Emniyet Müdürlüğü , İzmir , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:42 Ankaralı motorcular Sünnet Gölü'ne kamp kurdu
18:41 Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle bir araya geldi
18:41 DHA YURTBÜLTENİ-18
18:40 FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
18:40 Ford Otomotiv Sanayi'den üst düzey atamalara ilişkin açıklama
18:39 Salihli'de genç anne kanser hastalığına yenik düştü
18:39 Oltu'da şiddetli sağanak