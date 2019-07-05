05.07.2019 16:30
Haberler» Güncel» Haber

İzmir'de taklit ürün operasyonu

İzmir

İzmir'de ünlü markaların logolarının basılı olduğu 12 bin 920 taklit ürün ele geçirildi, 10 kişiye adli işlem yapıldı.

İzmir'de ünlü markaların logolarının basılı olduğu 12 bin 920 taklit ürün ele geçirildi, 10 kişiye adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Bornova ilçesinde bazı spor kulüplerine ait forma ve ünlü markalara ait taklit ürünlerin satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen 13 adrese operasyon düzenleyen ekipler, ünlü markaların logolarının basılı olduğu 12 bin 920 taklit giyim eşyası ele geçirdi.
Taklit ürünler, yediemin deposuna teslim edildi, 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Bornova, İzmir, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:29   Kebabın başkenti Adana 'Gastronomi kenti' olmaya aday
18:29   Aslantaş Barajı'na 2 milyon aynalı sazan yavrusu bırakıldı
18:29   Bozdağ: Darbe girişiminde 'bize şehitlik nasip olur' dedim -2
18:28   Bakan Soylu'dan 'Reyhanlı' açıklaması EYP olduğunu düşünüyoruz
18:28   Sanayi Bakanı Varank, TOBB'da Organize Sanayi Bölgeleri Genel Kurulu'nda konuştu
18:27   Mehmet Dindar ve Amerikalı ses sanatçısı canlı yayında düello yapacak
18:26   Fatsa'da 'Çöp Taksi' uygulaması