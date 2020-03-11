İzmir'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı
İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 adet mermer heykel ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
11.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:02
İzmir 'in Çeşme ilçesinde jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 adet mermer heykel ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Altınkum Mahallesi'nde N.K. isimli şahsın 34 YL 8110 plakalı araç ile tarihi eser taşıyarak satacağı bilgisi üzerine harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bahse konu şüpheli aracı adreste durdurdu. Araçta yapılan aramada boyları 10 ila 15 santimetre arasında değişen 9 adet mermer heykel, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 20 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli N.K. ile araçta bulunan N.Ç. ve R.M.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Altınkum Mahallesi'nde N.K. isimli şahsın 34 YL 8110 plakalı araç ile tarihi eser taşıyarak satacağı bilgisi üzerine harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bahse konu şüpheli aracı adreste durdurdu. Araçta yapılan aramada boyları 10 ila 15 santimetre arasında değişen 9 adet mermer heykel, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 20 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli N.K. ile araçta bulunan N.Ç. ve R.M.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Haberler
Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi
Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Haberler
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Haberler
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Haberler
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Haberler
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı