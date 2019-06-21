21.06.2019 16:43
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İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İzmir

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 210 parça esere el konuldu, 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir 'in Gaziemir ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 210 parça esere el konuldu, 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziemir'de iki adreste tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Söz konusu adreslere yapılan operasyonda ağırlıklı M.Ö. 500 ile M.S. 500 arasında Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen gümüş ve bronz sikkeler ve yüzüklerden oluşan 210 tarihi eser ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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