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İzmir'de tarihi eser kaçakçısına suçüstü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, tarihi eserleri satmak üzereyken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

03.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:32 İzmir'de tarihi eser kaçakçısına suçüstü
'in ilçesinde bir kişi, tarihi eserleri satmak üzereyken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 85. Yıl Mahallesi mezarlık mevkiinde meydana geldi. T.Ç. isimli bir şahısın elinde tarihi eser bulunduğu ve satmaya çalıştığı bilgisi üzerine İzmir İl Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince müşterek düzenlenen operasyonda T.Ç. isimli şahıs, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet testi, 2 adet 5 santimetre büyüklüğünde heykel başı, 2 adet kandil ve 3 adet üzerinde resim bulunan ikon tablet ile birlikte suçüstü yakalandı.

Yakalanan şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan T.Ç.'nin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kemalpaşa, Jandarma, Armutlu, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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