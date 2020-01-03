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İzmir'de tarihi eser operasyonu

İzmir'de tarihi eser operasyonuİZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalışan T.Ç., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

03.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:59
'de tarihi eser operasyonu
İZMİR'in ilçesinde, elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalışan T.Ç., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
İl Komutanlığı ekipleri, Armutlu 85. Yıl Mahallesi'nde elinde tarihi eserler bulunan kişinin, bunları satmaya çalıştığını tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucunda düzenlenen operasyonda; 1 testi, 2 heykel başı, 2 kandil ve 3 ikon tablet ele geçirildi.
Olayla ilgisi olduğu iddia edilen T.Ç. gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler, İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İzmir'de tarihi eser operasyonu

Kemalpaşa, Jandarma, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


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