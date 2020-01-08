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İzmir'de tarihi eser ve kaçak şarap operasyonu

İzmir'in Kiraz ilçesinde, bir eve düzenlenen operasyonda tarihi eser olabileceği değerlendirilen metal sikke ile kaçak şarap ele geçirildi.

08.01.2020 10:28 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:32 İzmir'de tarihi eser ve kaçak şarap operasyonu
'in ilçesinde, bir eve düzenlenen operasyonda tarihi eser olabileceği değerlendirilen metal sikke ile kaçak şarap ele geçirildi.

Edilen bilgiye göre, Suludere Mahallesi'nde bir şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve kaçak şarap üretip piyasaya sürdüğü yönünde istihbarat alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Kiraz İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, daha sonra K.D. isimli şüpheliye ait evde arama yaptı. Yapılan aramada, tarihi eser olabileceği değerlendirilen 185 adet metal sikke, plastik ve cam şişe içerisinde 23 litre şarap, 10 kilogram sigara tütünü, 10 kutu sigara filtresi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli K.D.'nin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kiraz, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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