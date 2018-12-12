İzmir'de Tarihi Mermer Kuyu Bulundu

İzmir
'in Tire
ilçesinde yol çalışması sırasında tarihi mermer kuyu bulundu.
Tire Belevi
duble yolu yapımında çalışan işçiler kırsal Çayırlı
Mahallesi'nde menfez temizleme çalışması yaptığı esnada yol kenarında mermer taş gördü.
Taşın tarihi eser olabileceğini düşünen işçiler yaptıkları incelemede 20 metre derinliğinde bir kuyuya ulaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak bölgeye Tire Müzesi yetkililerini çağırdı.
Kuyunun fotoğrafını çeken yetkililer bölgede daha detaylı inceleme yapacaklarını bildirdi.
Tire,İzmir
12 Aralık 2018 Çarşamba 00:41