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İzmir'de tartıştığı ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı.

27.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:18
İzmir'de tartıştığı ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı
İzmir 'in Bayraklı ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı.
Dün akşam saatlerinde Çiçek Mahallesi'nde tartıştığı ağabeyi Erkan T'yi tabanca ile vurarak öldüren Hakan T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde ailesi ve ağabeyiyle sürekli kavga ettiklerini, olay günü de tartıştıklarını ve sinirlerine hakim olamadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Bayraklı, İzmir, Güncel

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