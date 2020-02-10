İzmir'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

İzmir
'in Bornova
ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Gürpınar Mahallesi'nde babası Ali Albayrak'ı (58) bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Aytekin Albayrak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Zanlının emniyetteki ifadesinde, kız arkadaşıyla eve geldiği gece saatlerinde babasıyla elektrik olmamasından dolayı tartıştığını, sinirlerine hakim olamayınca evi ateşe vermek istediği sırada müdahale eden babasını göğsünden bıçakladığını söylediği öğrenildi.
Zanlının eylül ayında da babasını darbettiği için polis merkezinde hakkında işlem yapıldığı belirtildi.
Bornova ilçesinde dün gece saatlerinde tartıştığı oğlu Aytekin Albayrak tarafından bıçaklanarak yaralandığı iddia edilen Ali Albayrak, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, şüpheli gözaltına alınmıştı.