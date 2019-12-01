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İzmir'de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

01.12.2019 23:36 | Son Güncelleme: 01.12.2019 23:36İzmir'de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
'in ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, bir süre önce boşanma kararı alan Ceylan O. ile eşi Yunus O, Zafer Mahallesi'nde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Yunus O, eşini bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olay yerinden kaçan katil zanlısı Yunus O, bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

Zafer Mahallesi, Gaziemir, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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