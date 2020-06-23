İzmir'de tartıştığı eşini bıçakla rehin alan kişiyi jandarma ikna etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Olay yerinden görüntüler Jandarma ekiplerinin olaya müdahalesi Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi İzmir'de tartıştığı eşini bıçakla rehin alan kişiyi jandarma ikna etti İZMİR (AA) – İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla rehin alan kişi, jandarmanın...

23.06.2020 01:50 | Son Güncelleme: 23.06.2020 02:57
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Olay yerinden görüntüler
Jandarma ekiplerinin olaya müdahalesi
Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi
İzmir'de tartıştığı eşini bıçakla rehin alan kişiyi jandarma ikna etti
İZMİR (AA) – İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla rehin alan kişi, jandarmanın iknası sonucunda teslim oldu.
Bağyurdu Mahallesi'nde oturan S.Y. (29) ile eşi C.Y. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.Y, jandarmayı arayıp ihbarda bulundu.
Olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarmanın geldiğini gören S.Y, eşini bıçakla rehin aldı. Jandarmanın yaklaşık 2 saat süren ikna çaba sonucu S.Y, eşini serbest bırakıp teslim oldu.
Olayda yara almayan C.Y, sağlık ekiplerince sakinleştirildi.
Daha önce de eşine şiddet uyguladığı öğrenilen S.Y, gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor. İzmir’de tartıştığı eşini bıçakla rehin alan kişiyi jandarma ikna etti

Kaynak: AA

Etiketler: Kemalpaşa, Jandarma, İzmir, Güncel, Haber

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