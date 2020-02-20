Haberler » Güncel » İzmir'de tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren kişi gözaltına alındı - Haber

İzmir'de tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren kişi gözaltına alındı

İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı asfalt üretim tesisinde tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren sürücü, gözaltına alındı.

20.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:18İzmir'de tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren kişi gözaltına alındı
'in ilçesinde çalıştığı asfalt üretim tesisinde tartıştığı iş arkadaşlarının üzerine kamyon süren sürücü, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mahallesi'ndeki asfalt üretim tesisinde sorumlu şoför olarak çalışan S.B. ile aynı iş yerinde şoför olarak çalışan bir kişi arasında, araçların temizliği konusunda tartışma çıktı.
Tartışma sonrası S.B, iş yerindeki kamyonlardan birine binip kamyonu, tartıştığı şoförün de aralarında bulunduğu kişilerin üzerine sürdü. Çalışanlar, ezilmemek için kaçıştı. S.B, kamyonu, kaçan kişilerin üzerine yeniden yönlendirdi.
Diğer çalışanların da tepki gösterdiği S.B, kamyonla uzaklaştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler kamyonu, iş yerinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki bir akaryakıt istasyonuna buldu. S.B, gözaltına alındı.
Öte yandan, olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde S.B'nin, kamyonu tartıştığı şoför ve işçilerin üzerine sürmesi ve diğer çalışanların kaçma anı yer alıyor.

Karakuyu, Torbalı, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
09:38  Cami nasıl yazılır? TDK'ya göre cami mi, camii mi? Cami ne demek?
09:38  Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldü, nereli?
09:11  Hızlı ve Öfkeli 4 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 4 özeti!
20.02.2020 14:01:48