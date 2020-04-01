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Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tartıştığı iş yeri komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçakla yaralayan kişi yaşamına son verdi.

01.04.2020 18:36 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:01

İzmir Ödemiş 'te iki iş yeri komşusunun kavgasında kan aktı. İki kişinin öldüğü olayda bir kişi de yaralandı.

İKİ KOMŞU KAVGA ETTİ

Aysim Erülker, sanayi sitesinde yan yana iş yerleri bulunan ve aralarındaki bir sorunu konuşmak için Levent Doğan (52) ve annesinin yaşadığı Atatürk Mahallesi Anadolu Caddesi'ndeki eve geldi. Kapı önünde ikili arasında tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Doğan, evinden aldığı bıçakla Erülker'i yaraladı.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN ANNE BIÇAK DARBELERİ ALDI

Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan Levent Doğan'ın annesi Nilgün Doğan da bıçak darbeleriyle yaralandı. Annesinin de yaralı halde yattığını gören Doğan, kendisini 4'üncü kattaki evinden boşluğa bıraktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aysim Erülker'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALI KOMŞU KURTARILAMADI

Ağır yaralı anne Nilgün ile Levent Doğan, ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Levent Doğan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nilgün Doğan'ın da hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Levent Doğan ve Aysim Erülker'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İzmir'de tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
İzmir'de tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti

Kaynak: AA

Etiketler: Ödemiş, İzmir, Güncel

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İzmir'de tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
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