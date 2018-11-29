İzmir'de "Taş Boyama Sergisi"

İzmir
'de Eskiizmir İlkokulu öğrencileri, velileri ve öğretmenlerinin yaptığı resimlerden oluşan "Taş Boyama Sergisi" açıldı. Karabağlar
ilçesindeki okulda düzenlenen sergi açılışında çeşitli taşlar, deniz kabukları, ağaç kabuklarından ve çizimlerden oluşan ve resimler yer aldı.
Açılışa katılan Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut, geleceğin yönetici, doktor, öğretmen, hakim, savcı ve ressamlarının emeklerine duydukları saygı neticesinde sergide bulunduklarını belirterek sergiyi ziyaret etmekten çok mutlu olduklarını ve öğrencilerin resimlerini çok beğendiklerini ifade etti.
Karabulut, sergiyi gezerek öğrencilerle tek tek sohbet etti.
Serginin 3-E sınıfı öğrencileri, velileri ve öğretmenlerince yapılan resimlerden oluştuğunu söyleyen sınıf öğretmeni Figen Uyar, "1. sınıfta resme çok heveslilerdi, tuval yaptılar, sonra taş boyamaya geçtiler. Taşlar sahilden, Kuşadası
'ndan, deniz kenarlarından, Engelliler Parkı'ndan biriktirildi. evlerde boyandı. Terapi oldu bizlere. Çakıl taşları, kumlar, silikon tabancalarla yapıştırdık, hayal kurduk, nasıl bir dünya istiyoruz bunu düşünerek yapmak istedik. Velilerimiz evlerini açtı. Ağaç kabuklarını çıkardık. 3 ayda hazırladık." diye konuştu.
29 Kasım 2018 Perşembe 12:49