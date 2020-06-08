İzmir'de, tedbirlere uymayan 300 kişiye idari para cezası

İzmir'de, tedbirlere uymayan 300 kişiye idari para cezasıİZMİR'de, il genelindeki sahillerde ve İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde son 3 gündür yapılan denetimlerde, sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan 300 kişiye idari para cezası kesildi.

08.06.2020 21:03 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:15
İzmir'de, tedbirlere uymayan 300 kişiye idari para cezası
İZMİR'de, il genelindeki sahillerde ve İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde son 3 gündür yapılan denetimlerde, sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan 300 kişiye idari para cezası kesildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan ve toplum sağlığını tehlikeye atan kişiler üzerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Alsancak, Konak, Güzelyalı ve Karşıyaka'daki sahillerin yanı sıra, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, son 3 gündür yapılan denetimlerde, maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 300 kişiye idari para cezası kesildi. Emniyetten yapılan açıklamada, kontrollerin sıkı şekilde devam edeceği vurgulandı.
GÖRÜNTÜNÜ DÖKÜMÜ:
Polisin vatandaşları uyarmasından görüntü
Polisin denetimlerinden görüntü
Haber: Davut CAN - Kamera: İzmir, (DHA)
İzmir’de, tedbirlere uymayan 300 kişiye idari para cezası

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir, Güncel, Haber

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