İzmir'de tefeci çetesine operasyon

İzmir'de tefeci çetesine operasyonİZMİR'in Menderes ilçesinde, ekonomik sıkıntılar yaşayan 72 kişiye yüksek faizle para veren ve zorla senet imzalatıp haksız kazanç sağladıkları tespit edilen çete çökertildi.

30.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:46
İzmir'de tefeci çetesine operasyon
İZMİR'in Menderes ilçesinde, ekonomik sıkıntılar yaşayan 72 kişiye yüksek faizle para veren ve zorla senet imzalatıp haksız kazanç sağladıkları tespit edilen çete çökertildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes'te 72 kişiye yüksek faiz vererek tefecilik yapan ve zorla senet imzalatan çeteyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler A.K., M.K., Ç.A., B.U., S.T., M.Ç ve E.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 101 senet, hesap takip defteri ve 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., M.K., Ç.A., B.U., S.T. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ç.'ye ise ev hapsi cezası verildi. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve adresinde yapılan aramada bulunamayan şüpheli O.Y.'yi arama çalışmalarının da sürdüğü bildirildi. İzmir’de tefeci çetesine operasyon

Kaynak: DHA

Etiketler: Menderes, İzmir, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››İzmir'de tefeci çetesine operasyon - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:03: ŞİLE PLAJLARI PAZARTESİ BİLE YOĞUN - Haber 12:03: Hindistan, Çin sınırına obüs ve tank konuşlandırdı - Haber 12:02: ANTALYA Covidli hastalar için 'Turuncu' kodlu alan açıldı - Haber 12:01: "Istanbul Photo Awards 2020" kazananları açıklandı - Haber 12:01: Suriye'de YPG/PKK'nın döşediği mayın patladı, 1 çocuk öldü - Haber 11:28: Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı - Spor 11:20: Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu - Haberler 11:06: Son dakika: YÖK'ten, Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılan Şehir Üniversitesi için açıklama: Faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilmiştir - Haber 10:18: Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu - Haber 09:19: İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı - Haberler