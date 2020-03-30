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İzmir'de tek-çift plaka uygulaması başladı

İzmir'de tek-çift plaka uygulaması başladıİZMİR'de, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında, taksilerin trafiğe çıkış kısıtlanması başladı.

30.03.2020 03:28 | Son Güncelleme: 30.03.2020 03:29
İzmir 'de tek-çift plaka uygulaması başladı
İZMİR'de, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında, taksilerin trafiğe çıkış kısıtlanması başladı. Önlem kapsamında, kentte gece yarısından itibaren son hanesi tek olan plakalı taksiler trafiğe çıktı.
İçişleri Bakanlığı, Koranavirüs ile mücadele kapsamında İzmir, Ankara ve İstanbul da taksilerin trafiğe çıkmasını kısıtladı. Bakanlığın yayınladığı genelgenin ardından İzmir'de son hanesi tek olan plakalı taksiciler trafiğe çıktı. Yapılan uygulamanın iyi olduğu belirten taksi şoförü Yılmaz Arslan, "Mal sahipleri olarak durak başkanları vasıtasıyla dernekten talepte bulunmuştuk. Bir yandan iyi oldu 10-15 gündür sabah saat 10-11'de sefere kalkıp ertesi gün saat 8.00 gibi araçlarımızı kapatıyorduk. Uygulamanın faydasını gördüm. Bugün bir yolcu aldım 2 saat durağa dönemedim çok yolcu vardı. İnşallah daha iyi olur biz de çok sevindik" diye konuştu.
Öte yandan, uygulamanın yetersiz olduğunu belirten taksi şoförü Cafer Deniz, "Abi görüyorsunuz işte yok yani, tekte çalışsak çiftte çalışsak aynı. Biz iki şoför çalışıyoruz iki vardiya, hani bir şoför çalışsa diğer şoför ne yapacak. Bir şoför çalışıp diğer şoför çalışmazsa olmaz, zaten insan yok. 10 tane taksi de bıraksa iş yapamayız efendim, kimse dışarıya çıkmıyor." dedi.
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İzmir’de tek-çift plaka uygulaması başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, İzmir, Güncel

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İzmir'de tek-çift plaka uygulaması başladı

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