İzmir'de tekel bayiye uyuşturucu baskını

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir tekel bayi ve eve uyuşturucu operasyonu düzenlendi.



Olay, Torbalı ilçesi Türkmenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, V.Y. ve V.Y. isimli şahısların işlettiği tekel bayi ve bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda kubar esrar ve metamfetamin, 2 adet bong olarak tabir edilen uyuşturucu madde içme aparatı, 1 adet uyuşturucu madde öğütmede kullanılan aparat, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 37 adet tabanca fişeği ele geçirildi.



Şüphelilerden 1'i ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken firari olan diğer şahsın yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA