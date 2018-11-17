İzmir'de Tekstil Atölyesi Duvarının Çökmesi

İzmir
'in Bergama
ilçesinde, 2 işçinin ölümüyle sonuçlanan tekstil atölyesi duvarının çökmesi olayında yaralanan Esra Yılmaz, hayatını kaybetti.
İslamsaray Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir tekstil atölyesinde, 19 Ekim'de yaşanan olayda yaralanarak, Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılan 22 yaşındaki Esra Yılmaz, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.
Yılmaz'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak, Ferizler Mahallesi'ndeki evine getirildi.
Ailesi ve arkadaşları, gelinlikle örtülen tabut üzerinde gözyaşı döktü.
Yılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ferizler Mezarlığı'na defnedildi.
Olay
Bergama ilçesi İslamsaray Mahallesi sanayi sitesindeki bir tekstil atölyesinde, 19 Ekim'de, duvarın çökmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirmiş, 3 işçi yaralanmıştı.
Olayın, bitişik depoda pamuk istifleyen iş makinesinin duvara çarpmasıyla meydana geldiği belirlenmiş, iş yeri sahibi Remzi K. ve kepçe operatörü Mehmet G. tutuklanmıştı.
Bergama,İzmir
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:44