İzmir'de tekstil fabrikasında 'koronavirüs' arbedesi

İZMİR'in Çiğli ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında çalışan bir işçinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından işçiler ve işverenler arasında arbede meydana geldi. İddiaya göre üretimin durdurulmasını isteyen işçiler, iş yeri güvenlik görevlileri tarafından sopalarla darp edildi. Olayla ilgili açıklama yapan şirket, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin verdiği karar dooğrultusunda çalışmaya devam edildiğini belirtti.

Geçen cuma günü Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında üretim operatörü olarak çalışan B.D., koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Sonucun pozitif çıkmasının ardından fabrikaya gelen İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetim yaptı. Denetimlerin ardından B.D. ile yakın mesafede çalışan 25 işçi, karantinaya alınması için evlerine gönderildi. Ekipler, fabrikada maske takılması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması süresince çalışılabileceğinin raporunu da verdi. Dün fabrikanın bahçesinde toplanan yaklaşık 200 kişilik işçi grubu, iddiaya göre üretimin durdurulmasını talep etti. Bunun üzerine fabrikaya gelen fabrika sahibi H.A.'nın işçilerle konuşmasının ardından taraflar anlaşmaya varamadı. Bunun üzerine işçiler, bağlı bulundukları sendikanın üyelerini fabrikanın bahçesinde beklemeye başladı. H.A. ise fabrika bahçesinde beklemeye tepki gösterince işçiler ve güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. İddiaya göre güvenlik ekipleri, işçilere sopalarla müdahale etti. İki tarafın da yaşanan olay sebebiyle birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Öte yandan, tarafların yarın yeniden bir araya geleceği ve isteyen işçilerin işine döneceği, çalışmak istemeyenlere ise yıllık izin verileceği belirtildi. Yaşananlar bir çalışan tarafından telefonla kaydetti. Görüntülerde, taraflar arasında arbede çıktığı ve işçilerin tepki gösterdikleri görülüyor,

FİRMA AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olayın ardından tekstil firması da konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3 Nisan tarihine kadar 2 bin 300 çalışanımızın hiçbirinde herhangi bir bulguya rastlanmazken takip altında bulunan bir çalışanımızın hastanede yapılan tetkiklerinin pozitif olduğu kurumumuza bildirilmiştir. Bunun üzerine aynı gün İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri şirketin genelinde alınan tüm tedbirleri yerinde tetkik etmiş, ilgili çalışanlarla tek tek görüşmüş, kayıt altına almış ve olası temas hikayesi olabilecek çalışanlardan numune alarak iş yerinin çalışmasında herhangi bir engel olmadığını tespit etmiştir. Çalışma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın şirketimiz gibi çok sayıda çalışanı bulunan iş yerleri için tavsiye ettiği çalışma şartlarına uygun olarak üretim faaliyetlerimiz devam edecektir."

Kaynak: DHA