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İzmir'de temiz hava için denetimler sürüyor

İzmir'de kömür satış yerleri ve merkezi ısıtma sisteminde kömür kullanan apartmanlar aralıksız denetleniyor.

02.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:38İzmir'de temiz hava için denetimler sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi hava kirliliğini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye kömür satış yerlerini ve merkezi ısıtma sisteminde kömür kullanan apartmanları aralıksız denetliyor. Hava kirliliği denetim ekipleri, bu yılın Ocak ile Kasım ayları arasında 364 kömür satış yerinde bin 93 denetim yaptı. Kömür yakıtlı merkezi ısıtma sistemine sahip 380 apartmandaki denetim sayısı ise bin 287'yi buldu.

İzin belgesi olmadan satış yapan ya da yılda en az iki kez alınan numunelerin analizi sonucunda, sattığı kömürün standartlara aykırı olduğu tespit edilen dört firmaya Çevre Kanunu kapsamında 533 bin TL'lik idari para cezası kesildi. Standartlara aykırı kömürlerin satışı ise durduruldu.

Yurttaşlar nelere dikkat etmeli?

Hava kirliliğinin önlenmesinde kaliteli yakıt kullanımı ve yakma sistemlerinin tekniğe uygun olması önem taşıyor. Denetim ekipleri, yurttaşlardan ve apartman yönetimlerinden baca temizliklerini zamanında yaptırmalarını istiyor. Yurttaşlar, kömürü tutuştururken odun kullanılması ve yakıt özelliği taşımayan boyalı ve cilalı malzemeler ile plastik malzemelerin kesinlikle kullanılmaması konusunda uyarılıyor.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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