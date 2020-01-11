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İzmir'de temizlik işçisi bulduğu para dolu cüzdanı polise teslim etti

Bornova Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Zafer Yavaş, çalışırken yolda bulduğu içinde 1065 bin lira ve kredi kartları olan cüzdanı, polise teslim etti.

11.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:46İzmir'de temizlik işçisi bulduğu para dolu cüzdanı polise teslim etti
Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Zafer Yavaş, çalışırken yolda bulduğu içinde 1065 bin lira ve kredi kartları olan cüzdanı, polise teslim etti.
Temizlik İşleri Müdürlüğünde 8 yıldır süpürgeci olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Yavaş, Mahallesi'nde bir sokağı temizlerken yerde cüzdan buldu.
İçinde 1065 lira ve kredi kartları bulunan cüzdanı karakola götürerek teslim eden Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada cüzdanı bulduktan sonra aklına ilk olarak sahibine ulaştırmak geldiğini belirtti.
Yavaş, "Cüzdana baktığımda içinde yüklü miktarda para olduğunu gördüm. Amirimi arayıp bilgi verdim, polis merkezine gittik. Olayı anlattık ve cüzdanı teslim ettik. Polisler, kredi kartından cüzdanın sahibine ulaştı. Hatta bana istersem sahibini beklememi söylediler. Doğru olanı yaptım biliyordum. Alnımın teri ile çalışıp para kazanan, dürüst insanım." ifadelerini kullandı.
Daha önce de Çamdibi Pazaryeri'nde temizlik yaparken içi bozuk para dolu bir torba bulduğunu anlatan Yavaş, onu da sahibine teslim edilmesi için karakola götürdüğünü sözlerine ekledi.

Çamdibi, Bornova, Güncel

Kaynak: AA

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